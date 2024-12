Messina, il 20 gennaio chiudono gli uffici postali di Camaro Inf. e Massa S. Giorgio. Intervento del consigliere comunale Gioveni

Scatta l’allarme tra i cittadini dei villaggi di Camaro Inferiore e Massa San Giorgio per la decisione di Poste Italiane di chiudere definitivamente i rispettivi uffici postali a partire dal 20 gennaio 2025. La notizia sta sollevando preoccupazioni diffuse per i disagi che tale provvedimento comporterà.

Le comunità coinvolte, tra cui Camaro San Luigi, Camaro San Paolo, Bisconte, Catarratti e le frazioni di Massa, si troveranno prive di un servizio essenziale che da anni rappresenta non solo un punto di riferimento pratico, ma anche un luogo di aggregazione sociale e storico. Secondo il consigliere comunale Libero Gioveni, il trasferimento forzato degli utenti verso gli uffici postali di Camaro Superiore, Castanea o Spartà, e in alcuni casi addirittura verso Villafranca Tirrena, costituirà un grave problema, specialmente per gli anziani.

"L’ufficio di Camaro Superiore – sottolinea il consigliere – non potrà reggere l’enorme afflusso di utenti provenienti da un bacino così ampio, che include migliaia di cittadini. Lo stesso vale per le popolazioni delle frazioni di Massa, che si troveranno costrette a percorrere chilometri per raggiungere uffici postali in altre zone".