A Messina la guida della rappresentanza studentesca siciliana: Giacomo Lupò eletto Coordinatore Regionale delle Consulte

L’esito delle urne ha decretato l’elezione di Giacomo Lupò, studente del Liceo “Emilio Ainis” di Messina e già presidente della CPS Messina, che ha ottenuto sei preferenze su nove. Con questa vittoria, Lupò diventa la massima carica rappresentativa degli studenti siciliani , segnando un risultato storico per il comune di Messina, il cui candidato ricopre per la prima volta questo prestigioso incarico. “Sono profondamente onorato di questo incarico – ha dichiarato Giacomo Lupò – che mi affida la responsabilità di rappresentare la voce di tutti gli studenti siciliani a livello regionale e nazionale. Questo traguardo è frutto del lavoro e della fiducia che i miei colleghi hanno riposto in me, condividendo una visione comune e sostenendo la mia candidatura.”

Il neoeletto Coordinatore ha poi tracciato le linee guida del suo mandato, evidenziando l’importanza di un Coordinamento coeso e incisivo, capace di affrontare le principali sfide del mondo scolastico siciliano. “Il mio obiettivo è ristabilire un’identità forte e unitaria del Coordinamento Regionale, ponendo al centro la tutela del benessere degli studenti. Sarà prioritario aprire un dialogo costruttivo con le istituzioni per risolvere criticità storiche, come le carenze infrastrutturali degli istituti scolastici e i problemi legati ai trasporti. Al contempo, voglio promuovere una rete di sensibilizzazione su temi fondamentali per gli adolescenti, come il disagio scolastico, la salute mentale e la consapevolezza sociale.”

Un messaggio di vicinanza agli studenti

“Agli studenti che rappresento da oggi voglio dire che non li lascerò mai soli. Mi impegnerò per rendere la scuola un luogo migliore, più inclusivo e accogliente. Credo fermamente che il Coordinamento Regionale delle Consulte Siciliane abbia il potenziale per diventare un modello esemplare di rappresentanza studentesca anche a livello nazionale”.