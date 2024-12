A Messina il 530° anniversario di Francesco Maurolico: eventi ed annullo

Un importante evento culturale legato a una figura significativa della nostra gloriosa storia, lo scienziato e umanista Francesco Maurolico, si terrà in questa settimana, con una serie di conferenze, mostre, manifestazioni divulgative e di approfondimento e un annullo speciale che renderà davvero storico questo momento rievocativo.

L’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Maurolico”, in collaborazione con il Circolo Filatelico Peloritano e la Comunità Ellenica dello Stretto, organizza una manifestazione culturale per il 530° Anniversario della nascita dell’erudito messinese. L’appuntamento, che avrà luogo dall’11 al 14 dicembre nei locali del Liceo classico di Corso Cavour diretto dalla dirigente scolastica Giovanna De Francesco, sarà ricordato, nel giorno di apertura (mercoledì 11), con due cartoline commemorative stampate per l’occasione e un annullo speciale figurato di cui sarà possibile usufruire (dalle ore 8.30 alle 13.30) grazie al Servizio filatelico temporaneo di PosteItaliane collocato all’ingresso del Ginnasio.

Il programma prevede l’allestimento di una mostra filatelica per l’intera durata dell’evento. Giovedì 12 dicembre, con inizio alle ore 10 si darà invece vita ad un monologo del regista Filippo Faillaci (“Parlaci oh sommo Francesco Maurolico”) mentre, alle 10 di venerdì 13 dicembre, lo studioso Carmelo Micalizzi terrà una conferenza su “Maurolico e Lepanto”. Per quanto riguarda l’esposizione filatelica, che sarà inaugurata mercoledì 11 nell’atrio dell’Istituto scolastico, il Circolo Peloritano (tre volte Campione d’Italia) metterà in vetrina collezioni tematiche su: Antonello da Messina e altri personaggi siciliani illustri (che riprende la mostra filatelica allestita al PalAantonello in occasione del 70° è anniversario della Mostra Antonelliana del 1953). Ci sono riferimenti e omaggi anche ad altri grandi personaggi legati alla storia cittadina: Giovanni Pascoli, Salvatore Quasimodo, Felice Bisazza, Giuseppe La Farina e Sant’Annibale Maria di Francia. Le raccolte appartengono ai soci Cesare Giorgianni, Giacomo Centorrino, Orazio Tringali e Antonio Triolo.