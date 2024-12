Messina celebra il sorriso eterno di Leonardo Virga: la missione del medico buono continua grazie alla Onlus

Si era laureato da poco con 110 e lode. E quando discuteva la sua tesi non sapeva che sarebbe diventato da lì a poco il medico buono del cielo con il sorriso immortale che avrebbe portato una missione ancora più grande. Vegliare sulla sua famiglia, sui bambini che adorava, e tracciare la strada di fatto per tante opere di bene, perché l'Amore, una volta sbocciato mette radici che non smettono mai di crescere. Leonardo sognava un futuro da medico, piano infranto apparentemente il 28 luglio del 2007 a causa di un incidente stradale. Il suo desiderio più grande? Prestare la sua opera in Nigeria, realtà di cui era venuto a conoscenza da una collega. Nel villaggio di Orlù, appartenente allo Stato di Imo, è presente infatti l’associazione “Azione Verde, Opera Don Bonifacio”, impegnata nella costruzione di scuole, di una clinica sanitaria, e di un centro di formazione. «Ormai sono 17 anni – racconta la mamma di Leo, Maria –. Ne abbiamo fatte tante e “di tutti i colori", anche se non nascondo che questo periodo è una coltellata. Leo aveva 24 anni, tutti vissuti intensamente. Era il collante di tutti gli amici. Un trascinatore. Quel giorno stava andando ad una festa di laurea e purtroppo non è più tornato. Mi riesce difficile di parlare di lui al passato».

Era solare Leo, al liceo rappresentava gli studenti e dove c'era chiasso c'era lui, e quel fragore sembra essere oggi la necessaria musica che sveglia Messina non appena sente parlare di una storia familiare che è davvero un esempio di vita. «La sua esistenza – continua scovando nei ricordi – è stato un dono fino all'ultimo. Anche la bomboniera è stata singolare. Una scatola di farmaci con dei confetti rossi. Ho girato tutti gli studi medici per farle. Il suo regalo era aiutare gli altri. Quei soldi risparmiati per quegli orpelli che considerava quasi inutili negli anni sono cresciuti. E sono diventate risorse da dare. Un miracolo». Il fratello però ha fatto di più. In Africa ci è andato per chiudere quasi un cerchio. Idea speciale di fondo? Costruire alternative in loco. Armarli di strutture, quaderni, libri, sorrisi ma soprattutto speranza che va edificata: «Sono andato – aggiunge Vittorio – con l'idea di dare e sono tornato con l'idea di aver avuto. Potrei raccontare tante storie su mio fratello e oggi mi chiedo cosa avremmo potuto fare ancora insieme. Noi che abbiamo scelto la stessa professione». Il dolore muto è diventato abbraccio verso l'altro. Anche verso quei giovani medici che dall’associazione “Leo Onlus” ricevono il Premio di laurea “Dottor Leonardo Virga”.

Toccante la cerimonia che ha rinnovato ricordo e impegno organizzata da “Leo Onlus” con il patrocinio dell’Ateneo peloritano, del Comune di Messina, dell’Unione nazionale mutilati per servizio, della Brigata Aosta e dell’Ordine dei medici. Sono intervenuti, dopo le note augurali della banda della Brigata Aosta, la rettrice Giovanna Spatari, il cav Antonino Mondello, presidente del’Unione mutilati per servizio, Giacomo Caudo, presidente dell’Ordine dei medici e Maria Trinchera. L' evento è stato moderato da Letizia Lucca. «Ringrazio la rettrice – ha detto la mamma –, il col. Vesto e Antonino Mondello per l'impegno, Letizia Lucca e tutti coloro che ci sono». Anche Alessandra Locatelli, ministra per le disabilità, ha mandato un suo pensiero in memoria di Leo.