Tentata estorsione ai danni di un night club di Capo d’Orlando: tre assoluzioni e una condanna

Si è concluso con tre assoluzioni e un concordato di pena, il processo d’appello per il tentativo di estorsione ai danni di un night club di Capo d’Orlando. La sentenza è della Corte d’appello di Messina presieduta da Caterina Mangano.

Il processo era nei confronti dei fratelli Carmelo e Luca Bontempo Scavo, Antony Bontempo Scavo residenti a Tortorici e Antonino Natalotto residente a Raccuja. Dovevano rispondere di un tentativo di estorsione ai danni dei gestori del Lady Hairon, un locale notturno nel centro di Capo d’Orlando. Una vicenda che risale al 2013.

La Corte d’appello ha rideterminato la pena per Carmelo Bontempo Scavo ad un anno e 400 euro di multa con il riconoscimento della continuazione con un altro tentativo di estorsione avvenuto a Capo d’Orlando nel 2012 per il quale c’era stata una sentenza definitiva. Rigettata la richiesta di applicazioni delle sanzioni sostitutive. Sono stati invece assolti Antonino Natalotto, Luca Bontempo Scavo e Antony Bontempo Scavo con la formula “per non aver commesso il fatto”. Il sostituto pg Giuseppe Costa aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado e aveva consentito al concordato per Carmelo Bontempo Scavo.