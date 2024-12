Rassegna stampa 7-12-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud- Messina in edicola oggi:

“Stretto” e Anas, rilievi della Corte dei conti

Maxi traffico di droga a Giostra, revocato il programma di protezione a Gianfranco Bonanno

Messina, accusati del rogo di gomme alla rada S. Francesco nel 2022: assolti dai reati ambientali

Barcellona, Rosario Pio Cattafi è «socialmente pericoloso»: non potrà spostarsi dalla provincia

Cosa nostra barcellonese e gli “affari” del Superbonus, la Distrettuale antimafia va al Riesame per la posizione degli imprenditori edili

Barcellona, si rivede la luce per il ponte sul Mela

Tentata estorsione ai danni di un night club di Capo d’Orlando: tre assoluzioni e una condanna