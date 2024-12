Natale a Messina: le festività iniziano con la solennità dell'Immacolata. La diretta su Rtp

Rtp seguirà la celebrazione a partire dalle 9,50: è il primo dei sette appuntamenti domenicali e festivi trasmessi in diretta , per consentire a quanti - soprattutto anziani e ammalati - sono impossibilitati a uscire, di vivere pienamente questo tempo liturgico gustando le bellezze artistiche delle chiese messinesi. “Sono grato al presidente e direttore editoriale di Società Editrice Sud Lino Morgante per questa bella iniziativa televisiva di trasmissione dei momenti liturgici comunitari. Un esempio positivo di come l’informazione, attraverso i vari canali di comunicazione, si fa strumento vivo di comunione”, ha detto l’arcivescovo Giovanni Accolla .

Alle 11,45 ci sarà l’omaggio all’Immacolata di marmo nell’omonima piazza dietro la Cattedrale: a offrire la corona di fiori i Vigili del fuoco e il Primo Cittadino Federico Basile, mentre il vescovo impartirà la benedizione ai presenti. Alle 16 dal tempio dell’Immacolata partirà la processione dell’antico simulacro della Vergine, fra le soste previste lungo il tragitto quella di fronte al Monastero di Montevergine in via 24 maggio, dove le clarisse reciteranno una preghiera, e quella a piazza Duomo sul sagrato della Cattedrale. A tal proposito, il guardiano della chiesa, fra Massimiliano Di Pasquale, ha auspicato che il prossimo anno - in sinergia con il delegato arcivescovile mons. Roberto Romeo - il simulacro dell’Immacolata possa entrare in Cattedrale per una sosta condivisa con tutti i fedeli, “sarebbe - ha detto - un bel segno di comunione sinodale”.