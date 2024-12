Il primo Memorial dedicato a Giovanni Paolo Barbera: stasera l’iniziativa benefica

Era un ragazzo straordinario. Aveva talento in tutto quello che faceva, perché ci metteva passione, perché affrontava la vita come se ogni giorno fosse il primo da vivere su questa terra. Se ne è andato troppo presto, Giovanni Paolo Barbera, il giovane scomparso qualche mese fa a causa di una malattia inesorabile. Ma il suo ricordo è più vivo che mai e oggi ne sarà testimonianza la partecipazione dei tantissimi giovani, e non solo, che lo hanno conosciuto in questi anni, al I Memorial “Giovanni Paolo Barbera”, che si terrà a partire dalle 20, al Centro polisportivo “Giovanni XXIII”, a Ritiro. Una delle grandi passioni di Giovannino, come lo chiamavano gli amici, era il football. Fin da piccolo, frequentando le scuole calcio, si metteva in mostra come un ottimo laterale d’attacco. «Celebreremo la vita e la passione di Giovanni Paolo – scrive la mamma, Grazia Murabito, ex dirigente scolastica della scuola Mazzini – con il primo Memorial a lui dedicato. L’entrata è gratuita e libera per chi voglia assistere all’evento, con la possibilità di fare un’offerta per supportare la ricerca sul sarcoma epitelioide». Il ricavato della serata andrà alle associazioni “Orchestra per la vita” e “Mc4 in corsa per la vita”.