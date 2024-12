Barcellona, si rivede la luce per il ponte sul Mela

All’alba di ieri, dopo un lento trasporto eccezionale effettuato nelle ore notturne lungo il tragitto tra Gela e Milazzo, è approdato alla foce del torrente Mela il primo carico di travi in cemento armato precompresso, necessarie per completare la ricostruzione dell’impalcato del Ponte Mela. Già nella prima mattinata di ieri, dopo l’arrivo del primo carico, le travi sono state issate dai bracci meccanici di due gru e collocate sui piloni della prima campata.

Si è trattato del primo trasporto eccezionale a cui ne seguiranno altri tre per completare il trasferimento dei manufatti realizzati dallo stabilimento di produzione di Gela dell’azienda “Prefabbricati Malluzzo”, dei Fratelli Malluzzo, fino alla foce del torrente Mela. Un’operazione che è stato eseguita dall’impresa autorizzata “Nuova Rovigliano Trasporti” di Torre Annunziata in provincia di Napoli, specializzata in trasporti eccezionali.

Considerato che l’autorizzazione al trasporto speciale era stata rilasciata sette giorni fa, lo scorso 29 novembre, e sarà in vigore fino al prossimo 21 aprile 2025, tutto ciò fa sperare in una ripresa dei lavori che conduca alla conclusione dell’opera viaria. Lo stesso ingegnere capo del Genio civile, Santi Trovato, ha fatto sapere al sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò che i lavori potrebbero essere ultimati, condizioni del tempo permettendo, entro i prossimi tre mesi, prima della conclusione della stagione invernale.