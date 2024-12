Waterfront a Messina, a gennaio l’accordo di programma con Rfi per le aree ex Grandi Officine

La firma slitta di qualche settimana, non arriverà più prima di Natale, come previsto inizialmente, ma ad inizio 2025. Quel che più conta, però, è che quella firma non è in discussione ed è una firma importante: è quella sull’accordo di programma tra Rfi e Comune di Messina per la cessione delle aree dismesse del gruppo di Ferrovie dello Stato in città. Quantomeno dei primi 51 mila metri quadri – non poco –, che corrispondono all’area attualmente occupata dai “resti” dell’Officina Grandi Riparazioni, nel cuore della Zir, ma questo è solo il primo passo di un ragionamento più ampio, abbondantemente avviato e che riguarda da vicino anche ciò che accadrà in relazione al progetto Ponte sullo Stretto.

Ieri il sindaco Federico Basile era a Roma (era arrivato nella Capitale il pomeriggio prima, dopo aver ricevuto Jill Biden a Gesso, per un’assemblea dell’Anci) e insieme a Cateno De Luca, nella veste di sindaco di Taormina – ma anche di leader di un gruppo politico, Sud chiama Nord, sempre più incline al dialogo su più fronti – ha fatto visita al numero uno di Rfi, il prof. Dario Lo Bosco, vecchia conoscenza di Messina, dove ha ricoperto, una dozzina d’anni fa, il ruolo di presidente dell’Autorità portuale. All’incontro era presente anche Irene Gionfriddo, segretaria generale dell’Academy & Technical Methodologies del Polo infrastrutture di Fs Italiane Group e responsabile in Rfi delle relazioni istituzionali per i progetti rilevanti di Polo, oltre che delle iniziative istituzionali di sviluppo e cooperazione internazionale. Insomma l’interlocutrice diretta per i passaggi chiave attesi per i prossimi mesi, a partire dal protocollo d’intesa prima e la convenzione poi che dovranno regolare, intanto, il passaggio di consegne relativo all’area dell’Officina Grandi Riparazioni di Fs, un enorme spazio di 51 mila metri quadri che, insieme alla riqualificazione dell’ex Macello (altro iter già avviato dal Comune) potrebbe rappresentare la “prima pietra” della riconquista del waterfront e dell’attuazione del piano particolareggiato del Piau.

Il sindaco spiega che quello di ieri è stato «un incontro interlocutorio», ma nel dirlo ha il tono soddisfatto di chi sa che un altro mattoncino è stato messo al suo posto. L’intesa si massima già c’è, l’area rimarrà, formalmente, di proprietà delle Ferrovie, ma dovrebbe esserne ceduto al Comune il diritto di superficie per 99 anni, il che significa ampia possibilità di poter investire per questa e le future generazioni. Non solo. La discussione è ben avviata anche per l’interramento dei fasci di binari già oggi inutilizzati e per quelli che lo diventeranno in ottica Ponte sullo Stretto e trasferimento della stazione centrale a Sud. Stazione centrale che rimarrebbe operativa, ma con un ruolo marginale, e sulla quale il sindaco ha manifestato la volontà di intervenire per una ulteriore trasformazione urbana, a quel punto possibile.