Rassegna stampa 06-12-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Ponte sullo Stretto, si scioglie il nodo della class action

Waterfront a Messina, a gennaio l’accordo di programma con Rfi per le aree ex Grandi Officine

Nebrodi, non c’era la regia mafiosa nelle frodi all’Agea

La bancarotta dell’Ascom Finance: inflitti 6 anni all'ex deputato messinese Roberto Corona

PROVINCIA

Capo d’Orlando, il muraglione crollato a San Gregorio. E ora chi paga?

Vulcano, emissioni gassose in calo e speranze per i fanghi

“Grazie Nino, il biglietto vincente lo hai staccato tu”. La dea bendata regala a Patti 500 mila euro

EVENTI DI NATALE

Al Castello di Milazzo torna il "magico" presepe vivente con 170 figuranti