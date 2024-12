Ponte sullo Stretto, Ciucci risponde alle accuse: “Trasparenza e anticorruzione rispettate”

La società Stretto di Messina, responsabile del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto, ha replicato con fermezza alle critiche mosse da due membri della Camera dei Deputati in merito alla presunta mancanza di trasparenza. In una nota ufficiale, l’amministratore delegato Pietro Ciucci ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel rispetto delle normative vigenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

«A differenza di quanto riportato da due membri della Camera dei Deputati – ha dichiarato Ciucci – la società si conforma alle normative in materia di trasparenza (decreto legislativo 33/2013) e di prevenzione della corruzione (legge 190/2012), ponendo in essere gli adempimenti previsti dalle suddette disposizioni, nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione».

L'azienda ha specificato che tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti sono pubblicati nell’apposita sezione Società Trasparente del sito istituzionale, in linea con gli obblighi di legge. La società ha inoltre ribadito il proprio impegno a garantire il massimo livello di trasparenza e adempimento normativo, in un’ottica di totale apertura verso cittadini e istituzioni.