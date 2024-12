Messina, direttore generale dell'Università: più di una ventina i nomi in lizza. Ecco chi sono

Sono diversi i big in corsa per la carica di direttore generale dell'Università. Ieri scaduti i termini per la presentazione dei curricula. Più di una ventina i candidati. Ma tra questi venti nomi ce ne sono alcuni che pesano. C'è l'ex direttore generale dell'Università di Messina, Franco De Domenico che a Messina ha fatto ben due mandati. De Domenico è stato anche presidente di Unilav, il colosso strettamente collegato all'Università con oltre 400 impiegati ed è poi docente dell'Università di Messina dal 2000, è magistrato tributario in aspettativa. E' componente del collegio dei revisori dei conti di diversi enti. Autore di numerose pubblicazioni. Ha ricoperto ruoli di rilievo in diversi istituti bancari.

Poi c'è l' ex direttrice delle Università Bicocca e Brescia Loredana Luzzi. E' Laureata in Giurisprudenza, consulente del lavoro, Mediatore civile e commerciale. È stata direttore generale negli ultimi anni di due importanti atenei Milano Bicocca e Brescia. Ha una pluriennale esperienza nel settore sanitario con ruoli di direzione strategica e dirigenziali. Sono loro gli unici a quanto pare ad avere una pregressa esperienza negli Atenei.