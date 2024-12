"Grazie Nino, il biglietto vincente lo hai staccato tu". La dea bendata regala a Patti 500 mila euro

Al “Cordial Bar” di via Trieste il via vai è più intenso del solito. E tra una tazzina e l’altra di caffè, un unico argomento monopolizza le conversazioni degli avventori: la vincita da mezzo milione di euro centrata da un anonimo cliente con un gratta e vinci da 5 euro.

A scoprirlo, ieri mattina, è stato il titolare Nino Giarrizzo, che all’apertura del locale si è ritrovato, infilata sotto la saracinesca, la fotocopia del biglietto vincente con tanto di dedica: “Grazie Nino, il biglietto vincente me lo hai staccato proprio tu dal blocchetto”. La conferma è arrivata qualche ora dopo attraverso il terminale. «Non ho di certo le fattezze della dea bendata – sorride Giarrizzo -, ma sono estremamente felice di aver consegnato io stesso quel biglietto nelle mani del fortunato vincitore. Non ho idea di chi possa essere, da qui la mattina passa sempre un sacco di gente. Chiunque sia, spero che abbia davvero bisogno di quei di soldi e che li usi con intelligenza, magari facendo anche del bene».