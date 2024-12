Emergenze a Messina, da lunedì cambiano i codici colore dei Pronto Soccorso. Ci sono anche azzurro e arancione

Da lunedì 9 dicembre chi accede in Pronto Soccorso, sia nel caso di adulti che di bambini, presso l’AOU "G. Martino" di Messina troverà nuovi codici colore per classificare la priorità di urgenza. I tradizionali codici bianco - verde - giallo e rosso sono infatti sostituiti da: BIANCO, per la non urgenza (codice, la cui attribuzione comporta un pagamento per l’utente di 25 euro), VERDE, per l’ urgenza minore; AZZURRO, per l’urgenza differibile; ARANCIONE, per l’urgenza; ROSSO per l’emergenza. L’applicazione dei nuovi codici di priorità viene attuata in esecuzione di quanto previsto di concerto con l’Assessorato Regionale alla Sanità.