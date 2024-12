Capo d'Orlando, il muraglione crollato a San Gregorio. E ora chi paga?

Il muraglione del lungomare di San Gregorio è crollato sotto la furia della mareggiata che, da ieri pomeriggio, s’è abbattuta sulla borgata marinara di Capo d’Orlando, e la Protezione civile chiude al traffico la strada.

Non era difficile prevederlo perché gli interventi di somma urgenza per evitare il suo crollo varati ad ottobre dal Genio civile sino ad ora sono rimasti lettera morta. Ed anche l’ultima disposizione dei giorni scorsi che ordinava alla ditta appaltante l’intervento non ha sortito migliori risultati perché la mareggiata non ha permesso agli operai di potersi avvicinare al cantiere che era già stato montato 15 giorni fa.

Ieri sera i residenti paventavano che la mareggiata (la previsione portava in aumento la forza delle onde tanto da poter raggiungere altezze superiori ai 2 metri) si potesse incuneare nella strada dalla falla apertasi nel muraglione raggiungendo la condotta fognaria e le abitazioni.

Non sarà certamente una bella giornata quella di oggi per i residenti chiamati a constatare i danni provocati durante la notte dai marosi. La speranza è che la mareggiata non abbia disperso nelle acque del Tirreno i relitti del muraglione consentendo agli stessi di continuare a fare barriera alle onde. Ma non solo, perché si spera che il progetto di somma urgenza del Genio civile, alla luce della nuova situazione logistica venutasi a creare sia ancora valido. Qualunque sia la situazione bisogna adesso agire in fretta perché di tempo se ne è perso abbastanza e perché le prossime mareggiate certamente non tarderanno ad arrivare e senza difese sia la strada che la fogna, nonché le abitazioni, sono più che a rischio.