Amante della vita e dell'insegnamento, gli studenti del Beccaria di Milano ricordano il prof orlandino Basilio Ioppolo

Il professor Basilio Ioppolo, docente di lettere del Liceo Beccaria di Milano, è stato ricordato dai suoi studenti e colleghi per la profonda umanità e passione per l’insegnamento. Originario di Capo D'Orlando, a 39 anni è scomparso quest’estate a causa di una malattia. Amato dai suoi studenti, come si legge sul Corriere della Sera, era noto per il suo impegno rigoroso e la capacità di instaurare un rapporto umano e empatico con i ragazzi, sempre accompagnato dalla frase che li salutava: «Come va la vita?».

Per onorarlo, è stata inaugurata un’aula intitolata «Locus Amoenus» (Luogo felice), uno spazio dedicato agli studenti per studiare, leggere o rilassarsi, realizzato grazie a fondi della scuola, contributi degli studenti e dei colleghi. Durante la cerimonia, numerose lettere hanno ricordato il legame speciale che il professore aveva con i suoi ragazzi: dalla sua attenzione alle difficoltà individuali alla passione per i libri, fino ai momenti di leggerezza in gita o in classe.