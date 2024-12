Taormina, stalli per le auto private dei finanzieri: esplode la protesta dei tanti residenti

Posti auto sottratti ai cittadini, in una città dove ogni spazio è prezioso, per essere assegnati a veicoli di altri privati, che però operano nelle Forze dell’ordine.

A Taormina fa discutere la scelta del Comune di destinare otto stalli di parcheggio in piazza Padre Pio ai veicoli a servizio del personale della Compagnia della Guardia di finanza, che ha sede di fronte, con il divieto di sosta per tutte le altre vetture. Una decisione messa nera su bianco in un ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale, Giuseppe Cacopardo, che ha disposto l’assegnazione dei posti e lo spostamento nelle immediate vicinanze di alcuni stalli per diversamente abili.

La mente dei taorminesi è andata subito ad una analoga decisione adottata nell’ottobre 2023 dall’ex comandante Daniele Lo Presti, che decise di riservare alle auto di servizio della Polizia locale cinque stalli in piazza San Domenico De Guzman: una scelta che fece infuriare il sindaco Cateno De Luca e che portò nei giorni successivi alla revoca del provvedimento dirigenziale.

Adesso, invece, l’amministrazione comunale è evidentemente d’accordo con l’assegnazione degli otto stalli decisa dall’ordinanza firmata il 2 dicembre da Cacopardo.

Se il Comune acconsente, i cittadini no e così i residenti di via Otto Geleng e piazza Padre Pio hanno costituito il Comitato “Piazza Padre Pio” e chiesto un incontro ufficiale a sindaco, assessori, presidente del Consiglio, consiglieri e comandante della Polizia locale.