Maxi tamponamento, 5 feriti: traffico in tilt sulla tangenziale di Messina

Pomeriggio da incubo sulla Tangenziale per un tamponamento a catena tra gli svincoli di San Filippo e di Gazzi. Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, che però ha rallentato, per parecchio tempo, la circolazione sull’autostrada, creando anche lunghe code di auto e parecchi disagi sulla Strada statale 114.

La situazione è tornata alla normalità in serata ma, per molti automobilisti, sono state ore di attesa in coda e di lunghi tratti percorsi praticamente a passo d’uomo.

L’incidente si è verificato intorno alle 17, all’interno della galleria San Giovanni della Tangenziale, in direzione di marcia Palermo, tra l’ uscita autostradale di San Filippo e quella di Gazzi. Per cause che sono in corso di accertamento da parte della Polizia stradale intervenuta sul posto, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto sei veicoli, due furgoni, un fuoristrada e due auto. Nell’urto cinque persone sono rimaste ferite in modo non grave. Per soccorrerle è cominciato un viavai di ambulanze dalla Tangenziale verso il pronto soccorso del Policlinico e degli altri ospedali. Per fortuna le condizioni dei feriti, non sono considerate preoccupanti. Nel frattempo la circolazione sulla Tangenziale è andata in tilt. In pochi minuti si sono formate lunghe code di auto e mezzi pesanti. Inoltre è stata disposta, per oltre un’ora, l’uscita obbligatoria allo svincolo di San Filippo per permettere le operazioni necessarie per liberare la galleria San Giovanni dai mezzi coinvolti nel tamponamento e rimettere in sicurezza la strada. Intanto molti automobilisti hanno deciso di lasciare l’autostrada per proseguire sulla Statale 114 dove si è riversato gran parte del traffico. Di conseguenza, anche su questa strada, si sono verificati rallentamenti e lunghissime code di auto, soprattutto in prossimità degli incroci più trafficati. C’è voluto parecchio tempo per smaltire le colonne di auto che nel frattempo si erano formate. Solo in serata la situazione è tornata alla normalità anche sulla Statale 114 dove si è tornati a circolare senza problemi. Per molti automobilisti è stato comunque un pomeriggio da dimenticare con ritardi e disagi per chi doveva tornare a casa o recarsi nei luoghi di lavoro.