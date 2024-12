Tragedia sfiorata a Lipari, sasso cade su un'auto in transito: ferita giovane automobilista

Tragedia sfiorata questa mattina, intorno alle 8 e 15, in località Bagnamare a Lipari, lungo la strada provinciale che collega il centro abitato del maggiore comune eoliano con le frazioni di Canneto ed Acquacalda.

Un masso di notevoli dimensioni (circa 1 metro cubo) si è improvvisamente staccato dalla parete rocciosa, da un’altezza di circa venti metri, finendo sull’arteria stradale, colpendo, per fortuna, solo la parte laterale posteriore di una “Fiat 500” che sopraggiungeva in transito dalla frazione di Canneto e in direzione di Lipari centro. La ragazza che era alla guida, nel contraccolpo, ha riportato una contusione, un lieve stato di choc, ed è stata trasferita in ospedale per compiere gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazione anche se la paura provata dalla giovane conducente, una volta resasi conto della pericolosità del crollo, è stata notevole.