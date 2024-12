Capo d'Orlando, mareggiata fa crollare il muraglione del lungomare di San Gregorio

Il muraglione del lungomare di San Gregorio è crollato sotto la furia della mareggiata che s’è abbattuta in queste ore sulla borgata marinara di Capo d’Orlando. Non era difficile prevederlo perché gli interventi di somma urgenza per evitare il suo crollo e varati ad ottobre dal Genio Civile sino ad ora sono rimasti lettera morta. Ed anche l’ultima disposizione di avant’ieri che ordinava alla ditta appaltante l’intervento non ha sortito migliori risultati perché la mareggiata non ha permesso agli operai di potersi avvicinare al cantiere che era già stato montato quindici giorni fa. Ora si paventa che la mareggiata ( la previsione porta in aumento la forza delle onde), s’incunei nella strada raggiungendo la condotta fognaria e le abitazioni. La Protezione Civile comunale è all’erta e molto probabilmente la strada sarà chiusa al traffico.