Addio al notaio Guido Monforte, messinese ironico e dalla grande umanità

Aveva compiuto 90 anni a giugno. Si è spento ieri il notaio Guido Monforte, prestigioso professionista, persona ironica, affabile e dalla grande umanità. Per decenni è stato il punto di riferimento del Notariato siciliano. Laureatosi in Giurisprudenza, all’Università di Messina nel 1954, cominciò la sua carriera nel novembre del 1963. Per 32 anni, dal 1974 al 2006, fu componente del Consiglio notarile peloritano del quale fu anche presidente per ben dieci anni (dal 1996 al 2006). In ambito regionale, fu il fondatore e componente di diritto del Comitato notarile della Sicilia. Ebbe importanti incarichi anche oltre Stretto, quale componente della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del Notariato per due trienni, dal 1977 al 1983, e membro del Consiglio nazionale del Notariato per nove anni, dal 1977 al 1986. Fondò e diresse per 12 anni il Notiziario del Consiglio nazionale del Notariato, organo di informazione inviato a tutti i notai d'Italia, sostituito poi dal bollettino giornaliero online. E fu nel Collegio dei revisori dei conti dello stesso Consiglio nazionale, per due trienni, dal 2001 fino al giugno 2007. A lui si deve pure il Corso di Diritto civile alla Scuola di Notariato dello Stretto, intitolata a Salvatore Pugliatti, e della quale fu docente. Per oltre 20 anni organizzò l'annuale convegno di Notai che si tiene a Taormina, promosso dal Comitato notarile regionale siciliano e nel 2009 fu insignito del Premio “Iacopo da Lentini”, allora alla prima edizione, il riconoscimento da assegnare ogni anno a personalità che hanno dato lustro al Notariato siciliano. Una scelta, in quell’occasione, che fu fatta all’unanimità e per acclamazione da tutti i notai siciliani.

Impegnato nel sociale, Guido Monforte ebbe un particolare legame con la Fondazione Bonino Pulejo, della quale fu componente del Consiglio di amministrazione, con il Centro Neurolesi e con la Fondazione “Città del Ragazzo” creata da padre Nino Trovato.