A Messina il flop del Censimento Permanente 2024 e l'appello di Minutoli e Basile: "Rispondete al questionario"

L'assessore con delega ai Servizi al cittadino Massimiliano Minutoli, in accordo con il sindaco Federico Basile, lancia un appello urgente ai cittadini messinesi in merito al Censimento Permanente 2024. Ad oggi, solo il 38,23% delle famiglie coinvolte, ha completato il questionario.

"Invitiamo tutte le famiglie che non hanno ancora partecipato - dichiara l'assessore Minutoli - a compilare il questionario al più presto, contribuendo così al successo del censimento e al futuro della nostra città".

Rispondere al Censimento non è una scelta, ma un obbligo di legge. Si ricorda infatti che la mancata partecipazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. Per garantire una raccolta dati completa e accurata, in queste settimane i rilevatori comunali stanno visitando le abitazioni delle famiglie che non hanno ancora risposto, offrendo supporto e sollecitando la compilazione del questionario. Le famiglie interessate hanno ricevuto dall'ISTAT una o più lettere di invito contenenti le credenziali (codice fiscale e password) per la compilazione autonoma online.