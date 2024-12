Tangenziale di Messina, carambola tra 5 auto in galleria tra San Filippo e Gazzi. Cinque feriti non gravi e traffico in tilt

Paura sulla tangenziale di Messina a causa di un incidente che si è verificato intorno alle 17 tra San Filippo e Gazzi, in direzione Palermo. All'interno della galleria San Giovanni si sono scontrate 5 auto e 5 persone sono rimaste ferite ma non in maniera grave.

Sul posto la Polizia stradale, mentre le ambulanze intervenute hanno trasportato i feriti al Policlinico. Traffico in tilt e tangenziale bloccata all'altezza di San Filippo per oltre un'ora. E' stato anche necessario chiudere in entrata lo svincolo di San Filippo per rimuovere le auto coinvolte nel sinistro. Ripercussioni anche sull'ex SS114 dove si è creata una lunga colonna di mezzi. Dalle 19 circa la circolazione in tangenziale è ripresa su una sola corsia ma ci vorrà ancora del tempo prima che la situazione possa normalizzarsi

In aggiornamento