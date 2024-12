Messina, il duplice omicidio di Camaro: "Costantino era in casa e ha agito per legittima difesa"

Ha discusso per oltre quattro ore, ieri mattina, davanti a giudici e giurati della corte d’assise, l’avvocato Filippo Pagano. Per il penultimo atto del processo sul duplice omicidio di Camaro San Luigi, che vede alla sbarra il suo assistito, il 39enne Claudio Costantino, accusato di aver ucciso con una pistola 9x21 mai ritrovata il 2 gennaio del 2022, nei pressi di casa sua, in via Morabito, a Camaro San Luigi, due persone: il 31enne Giovanni Portogallo e dopo qualche giorno, in ospedale, anche il 35enne Giuseppe Cannavò, rimasto gravemente ferito. Costantino presenziava da remoto in videocollegamento. L’ultimo atto del processo, ovvero la sentenza, è previsto per l’11 dicembre, oltre alle eventuali repliche dei pm.

In aula, durante l’arringa dell’avvocato Pagano, c’era anche ieri mattina uno dei consulenti della difesa, l’ing. Antonio Carlo Cucinotta, mentre il prof. Carlo Taormina, che assiste Costantino insieme al collega, ha partecipato in collegamento audio. La sua arringa si era tenuta all’udienza scorsa.

Molto lungo e complesso l’intervento del difensore, che ha esplorato numerosi temi-chiave del processo illustrandoli anche mediante l’ausilio di disegni.

All’udienza scorsa, era il 20 novembre, la requisitoria dei pm Marco Accolla e Roberto Conte, durata oltre un’ora per ricostruire quello che secondo l’accusa fu un duplice omicidio premeditato, per l’aggravante che è stata contestata un paio di udienze addietro, si era conclusa con la richiesta dell’ergastolo per Costantino.