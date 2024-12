Jill Biden a Messina, grande lavoro anche per la gestione sanitaria dell'evento: un solo intervento in piazza

Per giorni sono stati impegnati per fare in modo che andasse tutto bene. E così è stato: intere giornate di preparativi per verificare ogni minimo dettaglio sotto il profilo della gestione sanitaria dell'evento. Perché dietro alla visita di Jill Biden a Messina, accolta da una festosa Gesso, frazione di Messina, terra natale dei suoi bisnonni, c'è tanto sotto tutti gli aspetti. La Firts Lady ha visitato la piazza piena di gente, di prodotti tipici, tricolori e bandiere stelle e strisce, con un palco e una grande scritta di benvenuto, «Welcome to Gesso».

Arrivando, la first lady degli Stati Uniti, insieme alla figlia Asheley, prima aveva fatto una breve visita nella chiesa del borgo sui Peloritani. E dopo si è anche fermata a salutare alcuni componenti della Seus, che unitamente alla Centrale Operativa Macroarea di Messina (diretta dal dott. Fabio Parducci e il coordinamento della dott.ssa Vittoria Saraceno), è stata impegnata nella gestione sanitaria. Unico intervento in piazza per un paziente che ha avuto un malore ed è stato trasferito, con l’elicottero dedicato all’evento posizionato a Villafranca, al Pronto Soccorso dell’ospedale Papardo.