Lady Biden a Messina: "Gesso adesso brilla anche dentro di me, i miei bisnonni camminavano su queste strade e io ho servito le braciole alla Casa Bianca" IL DISCORSO INTEGRALE

"Buongiorno e grazie per questo caloroso benvenuto". Sono state queste le prime parole di una emozionatissima Jill Biden . La first lady ha citato poi il Vangelo di San Matteo e dedicandolo alla comunità di Gesso: "Una città che nasce su un colle e non può mai essere nascosta, ma deve essere alla luce del sole. Le luci delle colline di Gesso risplendono in tutto il mondo e adesso brillano anche dentro di me. Più di 100 anni fa i miei bisnonni camminavano su queste strade, parlavano con loro vicini e guardavano il cielo e le stelle. La loro vita è stata forgiata dai valori italiani del duro lavoro e secondo il principio che a tavola c’è sempre un posto in più. E poi io... ho anche servito le braciole alla Casa Bianca".

Il discorso integrale Oh. Grazie, signor sindaco, per l'accoglienza più calorosa di quanto avrei potuto immaginare. Sono grata anche al prefetto Di Stani e al presidente Schifani per la loro leadership. Ambasciatore Markell—Jack, Carla, grazie per la vostra ospitalità e il vostro lavoro per rafforzare il rapporto speciale tra Italia e Stati Uniti. So che hai un eccellente partner nel Console Generale Roberts-Pounds-Tracy, grazie per il tuo servizio a Napoli. Dottor Mario Sarica, grazie per aver ricercato la storia della mia famiglia e averla catturata nel tuo meraviglioso libro. Mia figlia Ashley e io siamo appena entrati in questa bellissima chiesa, dove abbiamo visto la registrazione del battesimo della mia bisnonna nel 1865. Padre Franco Arrigo, grazie per avermi invitato a visitare la chiesa dei miei bisnonni. Nel vangelo di Matteo, Gesù dice che una città posta su un monte non può rimanere nascosta, che la sua luce risplende affinché tutti possano vederla. Sono qui oggi perché la luce delle colline di Gesso risplende in tutto il mondo e brilla intensamente dentro di me. Più di cento anni fa, i miei bisnonni, Gaetano e Concetta Giacoppa (Giacoppo), percorrevano le strette vie di Gesso.

Parlavano con i vicini e osservavano le stelle vagare di notte. E nei ritmi quotidiani della vita, sono stati plasmati dai valori italiani: lealtà, duro lavoro e la convinzione che ci sia sempre spazio per un posto in più a tavola. Come molti della loro generazione – rafforzati da quei valori, ma alla ricerca di migliori opportunità – i miei bisnonni hanno deciso di lasciare la loro terra natale per la promessa di un luogo sconosciuto e per l’idea che non importa da dove vieni, puoi trovare una casa e un futuro negli Stati Uniti d’America. Mentre attraversavano l'Atlantico, hanno pregato per avere la protezione di Sant'Antonio, che continua a vegliare sulla gente di Gesso. In America, scoprirono rapidamente che Hammonton, nel New Jersey, ospitava altri immigrati da Gesso. E altri vicini erano venuti da Gesso in tutto il mondo, portando la luce di quelle terre d'origine anche nella loro nuova Nazione. Passo dopo passo, i miei bisnonni si sono costruiti una vita. Il loro cognome, “Giacoppa”, divenne Jacobs. Il loro figlio, mio ​​nonno, è cresciuto e ha trovato lavoro traslocando mobili. E suo figlio, mio ​​padre, si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti all'età di 17 anni e poi andò a scuola per diventare banchiere. Nel giro di due generazioni, l’America non era più un luogo sconosciuto. Era dove sognavano più in grande.

I miei bisnonni salutarono Gesso e salparono con la speranza nel cuore. Ma non avrebbero mai potuto prevedere che nel giro di tre generazioni la loro pronipote sarebbe tornata a Gesso, davanti a voi, come la prima First Lady italoamericana degli Stati Uniti. Come First Lady, ho riunito la vivace comunità italoamericana per celebrare la nostra cultura e sostenere le nostre tradizioni. Ho avuto anche l’opportunità di servire gnocchi e braciole alla Casa Bianca! E i valori di lealtà, duro lavoro e quello spirito di generosità che i miei bisnonni portarono con sé in America vivono ancora oggi. Sono così grata di essere qui a Gesso e mentre guardo questo bellissimo posto – e tutti voi – sento il calore di casa. Per la vostra gentilezza, per la vostra gioiosa accoglienza ricorderò e apprezzerò sempre questo giorno. E se i miei bisnonni potessero vederci tutti qui insieme, so che sarebbero stati felici, non perché ho il titolo di “First Lady”, ma perché i loro discendenti sono rimasti fedeli alle loro radici. Torno a Gesso oggi con gratitudine per i miei bisnonni e per voi. Per la cultura che amiamo. E per la luce che splende alla Casa Bianca, e ovunque ci sia un figlio o una figlia di Gesso. Che Dio ti benedica e ti protegga. Grazie. Ora ho portato un regalo per tutti voi. Signor sindaco, potrebbe unirsi a me, per favore? La mia casa, nel Delaware, ha un albero statale: l'agrifoglio americano. Quindi oggi regalo a Gesso un albero che è strettamente imparentato: l’agrifoglio europeo. Spero che questo albero resti per le generazioni a venire, come simbolo del legame duraturo tra Gesso e i suoi figli al di là dell'oceano. Possano le nostre radici rimanere forti e possiamo crescere sempre insieme".