“Da Tauromenion a Tauromenium”, la grande mostra archeologica prorogata a ottobre 2025

Prorogata fino a ottobre 2025 a Palazzo Ciampoli di Taormina la mostra archeologica e multimediale dal titolo “Da Tauromenion a Tauromenium. La città invisibile tra storia e archeologia”, allestita dal Parco archeologico Naxos Taormina, dallo scorso mese di agosto e che si sarebbe dovuta concludere a fine novembre. Sono giunte in questi giorni, infatti, al Parco – attualmente diretto ad interim dall’architetto Mirella Vinci, Soprintendente dei beni culturali e ambientali di Messina - le conferme per il prolungamento dell’esposizione da parte di alcuni enti prestatori: il Museo Salinas di Palermo, che oltre a un’epigrafe in latino ha concesso in prestito la famosa “Sacerdotessa di Iside”, statua in marmo rinvenuta nel 1867 a Taormina vicino alla chiesa di San Pancrazio – già luogo di culto delle divinità egizie Iside e Serapide – e dal 1868 trasferita allo storico museo palermitano; la Soprintendenza di Palermo e il Seminario arcivescovile di Palermo (reperti della ex collezione Alliata di Villafranca). Visite tutti i giorni dalle ore 10 alle 19.