Sopralluogo di Basile al Pala Merlino: "Già demolita la vecchia tensostruttura". Al Cep la nuova casa del pattinaggio

Il sindaco Federico Basile, insieme al vicesindaco e assessore alle Infrastrutture e Lavori pubblici Salvatore Mondello e all’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro, ha effettuato stamani un sopralluogo al PalaMerlino, situato al villaggio CEP, per verificare lo stato dei lavori avviati da meno di tre mesi.

“L’avanzamento degli interventi è notevole – ha dichiarato il sindaco Basile - poiché gli operai hanno già demolito la precedente tensostruttura. L'opera, che rappresenta un importante investimento per la comunità, è stata progettata per diventare una struttura all’avanguardia, oltre che un punto di riferimento sportivo della città, perché ospiterà gli atleti di diverse discipline rotellistiche quali pattinaggio artistico, pattinaggio in linea, pattinaggio freestyle ed hockey in linea”.

Il cantiere, con l’avvio dei lavori lo scorso 9 settembre, prevede infatti la realizzazione del Pattinodromo Palamerlino. Presenti anche per l’impresa, i signori Tomarchio e Putrino e il geometra Virzì; e per l’ufficio tecnico, il rup Concetta Spagnolo, il direttore dei lavori Massimo Pistorino e i D.O. Bellamacina e Fileti.