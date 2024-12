S. Teresa di Riva, incendio distrugge una ferramenta. Evacuate le abitazioni limitrofe

Violentissimo incendio nel corso della notte a Santa Teresa di Riva. Le fiamme sono esplose intorno alle 3 sul lungomare all’interno della ferramenta “Bricolage Carnabuci” e si sono estese al locale al piano terra e sul retro, distruggendo l'attività. Scattato l’allarme è piombato sul posto il titolare e sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni, ma in breve tempo le fiamme, alimentate da materiali infiammabili, plastica, vernici e solventi, si sono estese rapidamente colpendo anche una tettoia sul retro e generando una densa colonna di fumo nero visibile a lunga distanza. I pompieri hanno cercato di arginare il rogo da più lati, agendo anche da un'abitazione vicina , e sono ancora al lavoro per domarlo con l’intervento di diversi mezzi giunti anche dal Comando provinciale di Messina.

I carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno evacuato le abitazioni limitrofe svegliando i residenti e facendoli allontanare in fretta, visto che le fiamme minacciavano anche gli edifici vicini. La Polizia locale ha deviato sulla Statale 114 il traffico del lungomare in direzione Catania per agevolare le operazioni di soccorso. Ancora ignote le cause del rogo.