Messina, la “casetta” della droga a S. Lucia sopra Contesse: confermate le misure cautelari

In occasione delle due udienze i magistrati non hanno prodotto ulteriori documenti e atti di indagine. Il tribunale del Riesamne ha invece accolto il ricorso, annullando la misura, per Floriana Bonomo che era finita ai domiciliari e che già davanti al gip aveva fornito una spiegazione dei fatti contestati.

Gli arresti erano scattati all’inizio di novembre con un’operazione della Squadra mobile che aveva smantellato un vasto giro dello spaccio di droga con base operativa in una casette alle Case Arcobaleno di Santa Lucia sopra Contesse . Adesso il Tribunale del Riesame, respingendo quasi tutti i ricorsi della difesa, ha confermato le misure di custodia cautelare disposte dalla gip Monia De Francesco. È questo l’esito delle due udienze nelle quali, sono state trattate, separate in due gruppi, le posizioni degli arrestati nell’ambito del blitz coordinato dai sostituti procuratori della Dda Pietro Vinci e Roberto Conte.

Il blitz della Squadra Mobile era scattato il 5 novembre con 24 arresti, 22 in carcere e 2 ai domiciliari. Associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, crack e marijuana le accuse contestate a vario titolo. L’arresto era scattato per Andrea Arena, Giuseppe Arena, Michele Arena, Giosuè Barbuscia, Francesco Celi, Piero Costa, Tommaso D’Angelo, Francesco De Domenico, Valentina Demarco, Paolo Grasso, Raffaele Grasso, Valentina Grasso, Vincenzo Lucchesi, Patrizia Morabito, Nicolò Passeri, Marco Rodoletti, Elena Santovito, Francesco Antonino Santovito, Antonino Scirone, Marco Scivolone, Brunella Sturiale e Washington Vieira Da Silva. Ai domiciliari Antonina Arena e Floriana Bonomo. Quest’ultima tornata in libertà.