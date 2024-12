Messina, moto contro il guardrail sulla Panoramica: 16enne ferito a una gamba

Incidente questa mattina sulla strada panoramica dello Stretto, nei pressi della galleria. Un ragazzo di 16 anni si è ferito dopo l'impatto tra la moto su cui viaggiava con un'altra persona e il guard rail. Ancora non si sa nulla sulla dinamica dell'incidente, né se sia stato autonomo o se ci sono altri mezzi coinvolti. Al momento dell'incidente pioveva e l'asfalto scivoloso potrebbe essere stata una causa. Sul posto i primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti in attesa dell'ambulanza che ha quindi trasportato il giovane all'ospedale Papardo dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla gamba. Lieve trauma cranico, invece, per l'altro giovane che viaggiava in sella con lui. Gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica coordinati dall'ispettore Giovanni Arizzi stanno eseguendo i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.