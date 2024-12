Messina-Catania e Messina-Palermo, pannelli a messaggio variabile: sicurezza e notizie utili

Si chiamano pannelli a messaggio variabile gli impianti che da qualche tempo a questa parte gli utenti della strada possono notare lungo le tratte di competenza del Cas. Fino a pochi mesi fa, erano disattivati, ma grazie alla preziosa sinergia tra la governance dell’ente di contrada Scoppo, con in testa il presidente Filippo Nasca, e il neocomandante della Polizia stradale di Messina Antonio Capodicasa, si è invertito il trend. E ciò rappresenta un risultato importante in ottica sicurezza, in quanto diffondono informazioni importanti e utili. Lungo l’A18 Messina-Catania le installazioni sono state pressoché ultimate. Sulla direttrice opposta, l’A20 Messina-Palermo, si sta provvedendo. Quindi, i lavori proseguono secondo una tabella di marcia prestabilita. Per consentire alle maestranze della ditta incaricata di operare limitando ogni rischio, a tutela della loro incolumità, il direttore generale del Consorzio autostrade siciliane Calogero Franco Fazio ha firmato un’ordinanza che prevede alcune disposizioni viarie. Dalle 20 alle 24 di ieri, chiusa al traffico veicolare la carreggiata lato monte, in direzione Messina, con conseguente uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta e rientro a Villafranca per chi deve procedere verso della città dello Stretto. Inoltre, con decorrenza dalle 20 alle 24 di giovedì prossimo, interdizione alla circolazione della carreggiata di monte, in direzione di marcia Catania, del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Messina Gazzi (km 5+100) e San Filippo (km 4+000) della tangenziale, con uscita obbligatoria a Gazzi e rientro allo svincolo di San Filippo. Tocca alla società incaricata, la Rti Aesys spa-Sinelc spa-Isaf Costruzioni srl, con sede a Brusaporto, in provincia di Bergamo, apporre la relativa segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni. Lo stesso Raggruppamento temporaneo d’imprese dovrà quindi collocare gli impianti di pannelli a messaggio variabile agli ingressi e in prossimità delle bretelle, consentendo così il monitoraggio del traffico con punti di ripresa con telecamere a circuito chiuso del sistema informativo di controllo della velocità sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo», si legge nell’ordinanza dirigenziale. Lavorazioni che – si specifica ancora – «sono in fase avanzata». In capo alla Rti, poi, la comunicazione al Centro radio della presenza di operatori nelle aree di intervento e oggetto di limitazioni.

Nella Carta dei servizi 2024, a proposito dei pannelli a messaggio variabile, si ricorda che devono essere in tutto 35, di cui 20 posizionati sulla “Messina-Palermo” e 15 sulla “Messina-Catania”, con informazioni sulle condizioni di viabilità, presenza di cantieri, incidenti e tutte le notizie utili per l’utenza in viaggio. Il Cas informa quindi gli utenti i in viaggio utilizzando i pannelli a messaggio variabile, attraverso i quali vengono diffuse notizie relative agli eventi in atto o in previsione lungo la rete, come ad esempio incidenti, cantieri, code ed eventi meteo. Inoltre, nei giorni in cui si registrano i maggiori spostamenti, vengono rappresentati i tempi medi di percorrenza per le principali destinazioni di medio-lungo raggio. Solo in situazioni di traffico regolare non vengono trasmesse informazioni di viabilità ma altre tipologie di messaggio, quali quelli attinenti alla sicurezza e i consigli di guida.