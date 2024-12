Lipari, si blocca il portellone di una nave: saltati i collegamenti con Rinella, Alicudi e Filicudi

Problemi tecnici ieri mattina per la nave Antonello da Messina di Caronte&Tourist isole minori che, provenendo da Milazzo, è rimasta bloccata nel porto di Sottomonastero a Lipari per delle problematiche al portellone di imbarco /sbarco. Questo, chiaramente, ha creato forti disagi per gli autotrasportatori, in particolare per quanti dovevano raggiungere per i rifornimenti commerciali Rinella (Salina) Filicudi ed Alicudi: collegamenti che non si sono potuti effettuare. Per quanto riguarda il resto dei collegamenti marittimi, dopo il semi – isolamento degli ultimi due giorni, causa avverse condizioni meteomarine, sono tornati alla normalità. Sottolineiamo, inoltre, una iniziativa legata alla movimentazione passeggeri con aliscafi e navi. La società sportiva Ludica Lipari ha donato alla comunità una sedia a rotelle che potrà essere utilizzata, da chi ha difficoltà di carattere motorio (temporaneo o handicap) per raggiungere la passerella di aliscafi e navi. È stata consegnata dal presidente Peppe Cirino, presenti alcuni tecnici del sodalizio, alla dottoressa Donatella De Pasquale di Eoltravel per essere posizionati nel locale che ospita le biglietterie nel porto di Sottomonastero. Intanto, arrivano dalla Regione 1.730 euro per i lavori di somma urgenza volti al ripristino dell’illuminazione nell’approdo navi cisterna, nell’isola di Stromboli. La decisione a contrarre è stata firmata dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, architetto Salvo Lizzio. Le somme saranno prelevate dal capitolo 622008 del bilancio della Regione Siciliana. I lavori dovranno essere completati entro 15 giorni dalla consegna effettiva. Si procederà ad un affidamento diretto tramite il Mepa.