Ematologia a Messina: sulle leucemie cure più mirate e incremento delle aspettative di vita

Circa un centinaio di partecipanti e rappresentate quasi tutte le regioni: sono i numeri dell’evento organizzato dall'unità Operativa complessa di ematologia dell'ospedale Papardo, diretta dal dott. Donato Mannina che ha visto relatori e corsisti concentrarsi sulle novità diagnostiche e terapeutiche nel campo dei linfomi e della leucemia linfatica cronica. Una preziosa opportunità per lo scambio di competenze e la condivisione delle strategie di trattamento volte ad ottenere il massimo beneficio in termini di salute per i pazienti emopatici.

La giornata di studio in riva allo Stretto ha visto impegnati i responsabili delle strutture ematologiche siciliane e di centri di rilievo nazionale (Humanitas e San Raffaele di Milano, Gemelli di Roma, Università di Modena, Reggio Emilia, Bari, Pisa, Reggio Calabria, ecc) per fare il punto sulle più attuali conoscenze in tema di fattori prognostici, analisi biomolecolari, bioingegneria genetica, nuove classi di farmaci che hanno determinato un significativo incremento dei tassi di risposta oltreché le aspettative di vita, consentendo trattamenti efficaci anche in soggetti che per età o comorbilità non erano prima trattabili. Nella foto: da sx, Donato Mannina, Maurizio Musso (Palermo), Daniele Mannina e Carmelo Carlo Stella (Milano)