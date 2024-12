“Sport di Tutti“, i progetti di Messina al primo posto nella graduatori dei Comuni italiani

“Con soddisfazione e immenso piacere abbiamo riscontrato di ricoprire il primo posto nella graduatoria dei Comuni italiani, i cui progetti presentati nell’ambito di Sport di Tutti - Parchi 4 -14, sono stati ammessi a finanziamento”, così il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro.

Il progetto, presentato lo scorso 10 giugno, rientra nell’ambito del programma nazionale di accesso gratuito allo sport, quale modello di intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche al fine di garantire il principio del diritto allo sport per tutti.

“L’adesione al bando e l’allestimento del progetto – spiega Finocchiaro – è frutto di un lavoro condiviso e con il supporto dell’esperto comunale al ramo Francesco Giorgio e nella qualità di delegato provinciale CIP – abbiamo unito le nostre idee al fine di ottimizzare sempre più la promozione dell’attività sportiva sul territorio. Secondo le linee guida del bando nazionale, abbiamo dedicato il piano d’azione del progetto alla riqualificazione di villa Sabin per dare la possibilità a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni di potere svolgere attività ludico-motorie e sportive, in totale sicurezza, garantendo attrezzature permanenti e adatte a loro”.

“Proseguiamo sulla nostra linea di azioni volte a fornire un servizio che non è solo rivolto ai ragazzi ma restituiamo uno spazio a verde cittadino per la fruizione di tutti, dove oltre allo sport trovano la giusta collocazione l’aggregazione, il corretto e sano stile di vita e l’inclusione sociale”, afferma Basile.