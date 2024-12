Sistema di conferimento riammodernato a Messina, chiusa domani l'isola ecologica di Gravitelli

Messinaservizi Bene Comune comunica che, a partire da domani, martedì 3 dicembre, l'Isola Ecologica di Gravitelli sarà temporaneamente chiusa al pubblico per consentire lo svolgimento di interventi di ammodernamento ai sistemi di conferimento.

Questa chiusura, necessaria per garantire la massima sicurezza ai cittadini e agli operatori durante i lavori, è parte di un programma di miglioramento infrastrutturale. Durante gli interventi, l'accesso all’area non sarà consentito per motivi di tutela e prevenzione, data la presenza di mezzi operativi e attività tecniche.

La riapertura è prevista indicativamente nell’arco di una decina di giorni, con ulteriori comunicazioni che seguiranno per aggiornare la cittadinanza sulla data di riapertura. Invitiamo nel frattempo gli utenti a utilizzare le altre Isole Ecologiche attive sul territorio.

Messinaservizi Bene Comune ringrazia i cittadini per la comprensione e la collaborazione, confermando il proprio impegno verso un servizio sempre più efficiente e sicuro.