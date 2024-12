Messina, il villaggio di Gesso “blindato” per la visita della first lady

La macchina organizzativa per la visita a Gesso di Jill Biden, la first lady americana, è partita da un pezzo. Ma è da stasera che il piccolo villaggio collinare messinese, abitato da circa 600 anime, inizierà ad essere blindato, in occasione di un evento la cui eccezionalità si racconta da sé. Già dalle 20 di oggi e fino alle 15 di mercoledì 4 – giorno in cui è prevista la visita della moglie di colui che, in attesa dell'insediamento di Donald Trump, è ancora il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden (ma lui non ci sarà, in quei giorni dovrebbe essere in Africa – vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in tutta l'area di piazza Sant'Antonio Abate, la piazza centrale della chiesa di Gesso, “cuore” del villaggio e della visita di Jill Biden. O meglio, Jill Jacobs, anglicizzazione del messinesissimo cognome Giacoppo.

L’orario indicato dal divieto suggerisce come siano plausibili le indiscrezioni secondo cui la visita della first lady dovrebbe avvenire nella tarda mattinata di mercoledì, per una durata di un paio d'ore circa. Dalle 14 di domani, invece, e sempre fino alle 15 di mercoledì, il divieto di sosta, sempre con zona rimozione coatta, verrà esteso a tutta l’area di piazza Castello e a entrambi i lati di via Belvedere, di via c.da Castello, di via Madonna delle Grazie e di via Milazzo. Questo secondo una prima ordinanza, firmata dal dirigente del dipartimento Mobilità urbana del Comune, Pietro Certo, il 29 novembre, alla quale se n'è aggiunta un'altra, il giorno dopo, a causa di alcuni accorgimenti decisi in uno dei tanti briefing che si sono tenuti in questi giorni. Da domani, dunque, il divieto di sosta interesserà (sempre dalle 14 e fino alle 15 di mercoledì) anche le vie Panarea, San Sebastiano, Onofrio Gabrieli (nel tratto compreso tra via San Sebastiano e piazza Sant'Antonio Abate), ma anche lungo tutta la strada che va da piazza Castello alla Statale 113, direzione cimitero (la continuazione di via Belvedere fino all'incrocio con la Statale, lato cimitero).

A tutti questi divieti, che riguardano la sosta, se ne aggiungeranno altri, che proibiranno anche il transito, il giorno stesso della visita, mercoledì 4, anche in questo caso disposti con due ordinanze. Dalle 7 di mercoledì fino alle 14, dunque, non si potrà passare con l'auto in via Madonne delle Grazie, in via Milazzo, in piazza Castello, in via Belvedere, in via c.da Castello e, dopo un ulteriore tavolo tecnico, si è deciso di aggiungere anche le strade in cui da domani non si potrà parcheggiare, e quindi: le vie Panarea, San Sebastiano, Onofrio Gabrieli (tra via San Sebastiano e piazza Sant'Antonio Abate), la strada tra piazza Castello e la Statale 113, direzione cimitero.