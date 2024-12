Servizio idrico integrato di Messina, riparte l’iter della newco

Altro giro, altra corsa. Dopo i precedenti tentativi finiti con una fumata nera, l’Ati Messina riavvolge il nastro della newco da mettere in piedi e preme il tasto play. Riavviato l’iter interrotto in seguito al nulla di fatto della gara finalizzata all’individuazione del socio privato, conclusa senza offerte da parte di operatori economici.

Adesso, il direttore generale facente funzioni Giuseppe Contiguglia ha emanato un avviso pubblico. Anzi, si tratta di un interpello per la creazione della struttura di supporto al responsabile unico di progetto dell’Ati idrico relativo allo svolgimento della procedura di gara per la “Selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per l’Ambito territoriale di Messina”. L’obiettivo resta quello della nascita della società mista “Messinacque spa”, ma per una «efficace gestione» della procedura di gara occorre la collaborazione di «personale altamente qualificato», con particolare riferimento alle attività tecniche e operative di supporto al rup». Fornirà altresì una preziosa consulenza sul fronte giuridico nelle diverse fasi del procedimento.