Blue Economy, Messina seconda in Sicilia

Dati, cifre, criticità, potenzialità e prospettive: nella relazione presentata dal contrammiraglio Rosario Marchese, consigliere del ministro della Protezione civile Nello Musumeci e tra gli autori del nuovo “Piano del Mare”, c’è la fotografia attuale sull’Ecosistema portuale e marittimo dell’area dello Stretto di Messina. Quell’Area che Marchese definisce «uno dei più importanti crocevia di conoscenze e informazioni preziose».

Merci e passeggeri

Il traffico mercantile è quantificabile in circa 300 passaggi di navi al giorno, riferito sia a quello in transito longitudinale (di mero attraversamento dello Stretto) che trasversale (tra Calabria e Sicilia). Una parte di questo traffico è dovuto a navi di grandi dimensioni, generalmente “General cargo” (incluse portacontainer lunghe fino a 400 metri e alte anche oltre 50 metri, e navi Ro/ro). Marchese ricorda che nello Stretto è vietato il transito alle navi superiori a 50.000 Gt in zavorra ovvero 16.000 Gt se con carichi di idrocarburi alla rinfusa. Come porto passeggeri Messina dal 2021 ormai è il primo in Europa ed è il settimo porto croceristico italiano.