Autostrada A18 Messina-Catania, pronto intervento e manutenzioni su ponti e viadotti

Il Consorzio autostrade siciliane ha concluso l’iter burocratico-amministrativo relativo a un appalto su una direttrice di sua competenza, spesso nell’occhio del ciclone in seguito a incidenti, rallentamento e disagi agli automobilisti e non solo.

L’ente di contrada Scoppo ha assegnato i “Lavori di manutenzione e di pronto intervento su ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell’autostrada A18 Messina-Catania, della durata 730 giorni, nella tratta da Tremestieri (compreso area di svincolo) a Taormina (escluso area di svincolo)”.

Su un importo a base di gara fissato in 948.904,12 euro, la ditta aggiudicataria risulta la Fenix Consorzio Stabile scarl, con sede legale a Bologna, per un totale di 761.129,37 euro. Il Cas, guidato dal presidente Filippo Nasca, ha scelto l’operatore economico mediante il criterio dell’affidamento diretto e stipulato un contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/convenzione. Responsabile unico del procedimento è Federico Carbone.