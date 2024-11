Messina, si accende la magia del Natale. E a Piazza Cairoli arriva... l'albero FOTO

Messina si prepara al Natale 2024: al via l'allestimento dell'albero di piazza Cairoli e un ricco calendario di eventi. La città dello Stretto si accende di luci e magia in vista delle festività natalizie. Piazza Cairoli, cuore pulsante delle celebrazioni, ospiterà il grande albero di Natale, già in fase di montaggio, mentre il villaggio di Natale prenderà vita con casette di legno e decorazioni suggestive.

L'8 dicembre si darà ufficialmente il via agli eventi con l'accensione dell'albero di piazza Cairoli e quello nell'atrio di palazzo Zanca. Un programma ricco di iniziative, curato dall’Amministrazione comunale e in collaborazione con le partecipate e gli operatori locali, sarà presentato il 2 dicembre nel Salone delle Bandiere di palazzo Zanca, con la presenza del sindaco Federico Basile e della Giunta comunale.

Un Natale all'insegna della tradizione, della socialità e della promozione del territorio, per regalare momenti di festa a tutta la cittadinanza.