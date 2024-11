Messina Opera e cinema Festival: al Museo Accascina la mostra dei gioielli di Gerardo Sacco per Zeffirelli

Un’accoppiata irresistibile. Il cinema e l’Opera: due forme d’arte e di bellezza che s’intrecciano nell’ottava edizione del Messina Film Festival - Cinema & Opera, una rassegna unica, ideata e diretta da Ninni Panzera, che sarà inaugurata oggi, alle 18.30, con l’apertura della mostra «I gioielli di Gerardo Sacco per Franco Zeffirelli», ospitata fino al 7 dicembre nella Sala Cripta del Museo Accascina di Messina (a ingresso gratuito).

Il maestro orafo calabrese ha realizzato per i film «Otello», «Il giovane Toscanini» (col ritorno sullo schermo di Liz Taylor) e «Amleto» del grande regista i gioielli che saranno esposti in questa occasione assieme ad alcuni costumi di scena firmati da Maurizio Millenotti, candidato all’Oscar nel 1987. Nel corso della serata al Museo verrà anche proiettato il documentario «Franco Zeffirelli, conformista ribelle» (2023) di Anselma Dell’Olio, che sarà presente e introdurrà il suo ultimo lavoro dialogando con gli spettatori. L’omaggio a Franco Zeffirelli è realizzato in collaborazione con la Fondazione che porta il suo nome.