Messina, in meno di tre chilometri più di mille posti auto: la mappa dei parcheggi nel centro della città

Il multipiano Cavallotti resta, per posizione, il parcheggio più strategico: i suoi 383 posti sono a 600 metri a piedi da piazza Cairoli, a 850 da piazza Duomo. Chiunque, andando in vacanza o per qualunque motivo in un altra città, punterebbe dritto su un parcheggio custodito, coperto, videosorvegliato, automatizzato, a così poca distanza dalle piazze principali. Eppure per anni, complice una condizione estetica e strutturale molto diversa da quella attuale, in termini anche di “ospitalità”, il Cavallotti è stato snobbato dai messinesi, stesso discorso per il parcheggio di Villa Dante, dall’altra parte del centro, ma pur sempre a meno di un chilometro di distanza dall’inizio dell’isola pedonale del viale San Martino. Una diffidenza tale da spingere tanti a perdere tempo e pazienza alla ricerca di parcheggi ritenuti più vicini alle proprie destinazioni, quando alla fine la differenza era di poche centinaia di metri.

Il dato è uno e va ricordato, oggi che, almeno per quanto riguarda i parcheggi multipiano e “chiusi”, il quadro è completo: nel raggio di meno di 3 chilometri ci sono a disposizione – a pagamento – oltre mille posti auto, per la precisione 1.039 (compresi gli stalli riservati ai disabili): 383 al Cavallotti, appunto, 216 a Villa Dante, 180 al Fosso di via La Farina, 173 al parcheggio Cavalcavia e pure i 40 del piano interrato del Palacultura e i 47 “sotto” il mercato Zaera (che la mattina, dalle 7 alle 13.30, si utilizzano gratuitamente, ma con disco orario, restano liberi dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 20.30 alle 7 del mattino e sono soggetti a tariffa oraria di 1 euro dalle 15.30 alle 20.30). Se poi a questi si aggiungono i posti dei parcheggi a raso di interscambio, il dato – sempre relativo al centro – aumenta sensibilmente: sono già disponibili i 180 del viale Europa centro ed est, si aggiungeranno presto i 209 del viale Europa ovest (primo lotto completo tra due settimane, il secondo a inizio 2025), sono fruibili anche i 92 di via Catania, i 44 di via San Cosimo e, a nord, i 295 dell’ex Gasometro, ai quali si sommeranno i 284 di Giostra. Per ora tutti gratuiti, poi diventeranno a pagamento.

«I posti auto in città continuano ad aumentare – sottolinea il vicesindaco Salvatore Mondello – e questo farà sì che la viabilità diventerà sempre più ordinata, con una progressiva riduzione dei veicoli parcheggiati dove non si dovrebbe. Stiamo creando tutte le condizioni affinché le strade cittadine non siano più ostaggio del caos e delle auto parcheggiate in maniera selvaggia. L’obiettivo è trasformare Messina in una città a misura d’uomo». Ci sarà da aspettare per trovare i multipiano anche nelle app già disponibili: il servizio sarà implementato entro sei mesi.