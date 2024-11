Messina, cede il muretto tra la strada e il torrente Zafferia: zona transennata

E' stato forse conseguenza del violento temporale di questa sera il cedimento del muretto che separa la strada dal torrente Zafferia, poco più sotto di villa Cianciafara. Si è creato un avvallamento che ha fatto crollare il muretto che separa la strada dal torrente per circa una ventina di metri. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici della Città Metropolitana che hanno transennato la zona, restringendo la carreggiata nella corsia monte mare e per mettere in sicurezza la carreggiata. La strada resta comunque libera e percorribile. Sul posto una pattuglia della polizia municipale per presidiare la zona.

(foto di repertorio)