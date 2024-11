L'associazione di volontariato Misericordia di Messina recluta nuovi volontari

Si terrà domani a Villa Dante dalle 9 alle 13, all’interno della struttura “Esisto” un Open Day organizzato dalla Fraternita Misericordia di Messina per il reclutamento di nuovi volontari. La giornata è rivolta a tutte quelle persone (dai 18 ai 70 anni di età) che si vorranno mettere in gioco dedicando parte del loro tempo libero ad aiutare il prossimo. Durante la mattinata oltre al point informativo utile per l'eventuale iscrizione, sono previsti alcuni momenti dimostrativi-didattici su alcune manovre di Primo soccorso su adulto, bambino e lattante. L’associazione, appartenente alla Confederazione delle misericordie d’Italia, opera in città da 37 anni in campo sanitario, sociale e protezione civile. I nuovi iscritti dovranno partecipare ad un corso di Primo Soccorso propedeutico allo svolgimento delle attività associative.