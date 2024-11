Deragliamento di un treno passeggeri a Tindari: test di Protezione civile mette alla prova il sistema-emergenza

L’iniziativa, coordinata dalla Prefettura di Messina, ha visto coinvolte numerose forze in campo per testare la risposta operativa in caso di emergenza ferroviaria. La Seus 118, insieme alla Centrale Operativa Macroarea di Messina diretta dal Dott. Fabio Parducci e coordinata dalla Dott.ssa Vittoria Saraceno , ha svolto un ruolo chiave nella gestione sanitaria dell’esercitazione.

L’obiettivo principale era testare l’efficienza e la sinergia tra i diversi attori coinvolti. Particolare attenzione è stata dedicata alla tempistica di intervento delle squadre RFI, alla messa in sicurezza della linea ferroviaria attraverso la disattivazione della linea di contatto e all’assistenza ai viaggiatori e al personale di bordo. La modalità di svolgimento, mista tra azioni sul campo e posti di comando, ha consentito una simulazione realistica, offrendo un’occasione preziosa per condividere conoscenze operative e formare i partecipanti sui protocolli d’intervento.

A conclusione delle operazioni, il Presidente della Seus 118 Sicilia, Dott. Riccardo Castro, ha sottolineato il successo dell’esercitazione: “L'esercitazione di questa notte ha evidenziato l'ottima funzionalità del sistema. Tutti gli attori coinvolti nell'evento (NUE 112, C.O. 118, Seus e Odv) con grande sinergia hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati di assistenza sanitaria alla popolazione.”

Questo tipo di esercitazioni rappresenta un momento cruciale per migliorare la prontezza operativa e rafforzare la collaborazione tra le varie componenti del sistema di Protezione Civile. In un territorio complesso come quello siciliano, l’efficacia degli interventi di emergenza è fondamentale per garantire la sicurezza della popolazione. Grazie a iniziative come quella svoltasi presso la Galleria Madonna del Tindari, le istituzioni e le forze coinvolte dimostrano il loro impegno nella tutela dei cittadini, preparandosi a fronteggiare eventuali situazioni critiche con professionalità e competenza.