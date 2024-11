Convegno su reni e urologia a Capri Leone: dal confronto scientifico all’attivismo sociale

Le malattie renali colpiscono su scala mondiale circa 850 milioni di persone. In Italia sono oltre due milioni i cittadini affetti da malattia renale cronica, il che la eleva ad una delle prime cause di morte nel nostro paese. A porre l’attenzione scientifica sul tema, in un convegno ospitato dall’Antica Filanda di Caprileone (Me), il dott. Rino Oriti, medico chirurgo specialista in Urologia-Andrologia e dirigente medico della SOD Urologia Oncologica Mininvasiva Robotica ed Andrologica presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, oltre che attivo presso Sant’Agata di Militello (Me).

Il Dott. Oriti, organizzatore dell’evento, ha aperto l’evento con un intervento sulla sindrome del giunto pieloureterale, insieme di condizioni fisio-patologiche che determinano un restringimento del punto di passaggio tra la pelvi renale e l’uretere ostacolando il normale flusso dell’urina.

Al convegno hanno partecipato i medici Andrea Chindemi, Luca Mazzola e Vincenzo Salomone, nonché circa cinquanta medici di medicina generale. Un particolare interesse ha riscontrato il confronto scientifico sui possibili strumenti terapeutici in urologia. Tra questi Urec, l’innovativa tecnologia brevettata Urexina.