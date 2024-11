A Messina altre riunioni operative per ospitare la moglie di Biden: Gesso off limits tra il 3 e il 4 dicembre

Le riunioni e i sopralluoghi si susseguono a ritmo continuo. Tutte con il mandato del riserbo più assoluto, ma che la moglie del presidente degli Stati Uniti possa essere in città la prossima settimana non è più solo una indiscrezione. Ieri a fra le strade di Gesso decine di “inviati” del Comune di Messina e delle partecipate per cercare di rendere questo angolo della città il più accogliente possibile. Ma c'erano anche una dozzina di funzionari dell'ambasciata americana che hanno visionato soprattutto l'area di piazza Sant'Antonio Abate dove dovrebbe essere montato anche un palco da dove potrebbe essere pronunciato un discorso.

Ieri fra le vie del paese sono comparsi anche i primi cartelli che indicano un'ordinanza di divieto di sosta per gran parte delle strade del villaggio fra la sera del 3 dicembre e il primo pomeriggio del 4. Questo e la iperattività di questi giorni con la presenza di tanti emissari statunitensi, oltre alla riunioni in questura e prefettura, danno l'idea che, al netto delle conferme del caso, tutto dovrà essere pronto in vista del 4 dicembre. Pochissimi giorni per poter far fare la migliore figura possibile al villaggio e alla città in generale.

I protocolli di sicurezza imposti dall’ambasciata ma anche dai servizi segreti americani che sono già stati in città più volte a partire dal mese scorso, impongono ancora la massima riservatezza che potrà essere sciolta formalmente solo quando l’aereo presidenziale partirà dagli Stati Uniti. I programmi di queste personalità vengono sempre mantenuti il più possibile sotto chiave, e sempre fino all’ultimo istante c’è la possibilità che possano essere cancellati o variati. Resta il fatto che riunioni di questi giorni sono servite anche per poter capire come gestire l’arrivo di un corteo di auto di quelli che si vedono solo nei film di Hollywood in una rete stradale evidentemente molto precaria.