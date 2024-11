Rassegna stampa 29-11-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina “criminale”: clan Giostra, Mangialupi, Lo Duca, Spartà e la mafia nigeriana

Lo spaccio di droga a Furci Siculo: in appello decise otto condanne

L’incendio di Stromboli: nel processo una ventina di enti chiedono di costituirsi parte civile

Morì travolto da un’auto a Sant’Agata Militello: risarcimento da quasi 50 mila euro al nipote

IN CITTA'

Messina e il Ponte sullo Stretto "turistico": si presenta il progetto

Messina: un’unica visione, sei azioni pilota

Messina e l'addio a zia Caterina, una donna "controcorrente": le visite in bikini, l'Africa e i bambini di Chernobyl

IN PROVINCIA

Medici assenteisti al 118 di Letojanni: cambia in appello la “sanzione” della Corte dei conti

Giovane talento musicale di Caronia si esibisce alle “Nuove proposte” del Festival di Sanremo